MİT'ten insan kaçakçılarına operasyon! 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önemli bir ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 1'i Suriyeli 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
MİT'ten insan kaçakçılarına operasyon! 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) elde ettiği istihbarat sonucu, aralarında PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile bağlantılı şahısların da bulunduğu 187 kişinin kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği tespit edildi.

MİT'ten insan kaçakçılarına operasyon! 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı - Resim : 1

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 187 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye geçişini sağlayan 9 insan kaçakçısı MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

MİT'ten insan kaçakçılarına operasyon! 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı - Resim : 2

Gözaltına alınan kişilerin üzerinden silah, tüfek, mühimmat, birçok telefon, ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriyeli şüpheli ise sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

MİT insan kaçakçılığı operasyon
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