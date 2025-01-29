MİT’ten kritik hamle! PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’nin sözde yöneticilerinden Şiraz Ömer’i Suriye’de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MİT’ten kritik hamle! PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG’nin sözde yöneticilerinden "Sözdar Afrin" kod adlı Şiraz Ömer’i düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Terör örgütünün mali yapılanmasında yönetici olarak görev alan Şiraz Ömer, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. İstihbari çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen terörist, adım adım takip edilerek en uygun zamanda Suriye’nin Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

ŞİRAZ ÖMER KİMDİR

MİT’ten kritik hamle! PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon - Resim : 1

2012 yılında PKK/YPG’ye katılan Şiraz Ömer, örgütün Suriye’deki sözde yönetim yapılanması "Rojava Sekretaryası"nda yer aldı. Bir süre Irak/Kandil’de faaliyet gösterdikten sonra Suriye’ye geçerek Ayn El Arap, Haseke ve Malikiye bölgelerinde sözde sorumlu düzeyde görev yaptı.

Ayrıca, örgütün kadın yapılanması PKK/YPJ’nin sözcülüğünü üstlendi. Son olarak PKK/YPG’nin maliye yapılanmasında yönetici pozisyonunda bulunuyordu.

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