MİT'ten kritik operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da önemli bir operasyon düzenledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Zagros Çekdar kod adlı terörist Mesut Celal Osman'ın 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.

Mesut Celal Osman'ın Suriye’deki gençleri silah zoruyla örgüte aldığı ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok eylemin talimatını verdiği bilgisine de ulaşıldı.

PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar eyalet sorumlularından Osman'ın, bölgede güç kaybı yaşayan örgüt tarafından destek amacıyla görevlendirildiği belirlendi.

Yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman, Sincar'da örgütün bir toplantısına gittiği sırada MİT’in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.