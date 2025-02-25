MİT’ten kritik operasyon! Reyhanlı saldırısının son faili de yakalandı

MİT, Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013’te gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı’nın izini sürerek kritik bir operasyona imza attı.

Suriye istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirlenen Dükancı’nın, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye getirilmesine ve araç teminine yardım ettiği tespit edildi.

KAÇIŞ PLANI BOZULDU

MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, Dükancı’nın son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle Suriye’den Lübnan’a kaçmaya çalıştığı ve burada Türkiye’nin yurtdışındaki temsilciliklerine saldırı planladığı ortaya çıktı. Sahte pasaport arayışına giren Dükancı, Suriye-Lübnan sınırında düzenlenen operasyonla yakalandı.

MİT, saldırının diğer failleri olan Yusuf Nazik’i 2018’de, Muhammed Dib Koralı’yı ise Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti. Son olarak Dükancı’nın da yakalanmasıyla saldırının tüm failleri adalete teslim edilmiş oldu.