MİT'ten kritik operasyon! Yeşil kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik kararlı çalışmalarına ve önemli operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan istihbarat ve analizler sonucunda Suriye'nin petrol sahası olan Rumeylan bölgesinde önemli bir operasyon düzenlendi.

PKK/YPG'NİN PARA TRAFİĞİNİ YÖNETEN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT'in Suriye'nin Rumeylan bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yöneten ve Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride bulunan Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rojna kod adlı Binbir, 1993 yılında PKK'ya katıldı, Irak ve Suriye'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2018'de sözde "Kobani asayiş komutanı" oldu.

YPJ temsilciliği de yapan, PKK/YPG'nin ekonomi sorumluları arasında yer alarak, örgütün para trafiğini yöneten Binbir, geçmişte güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemde yer alması ve faaliyetlerinden dolayı Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride yer alıyordu.

Binbir, Muş Valiliğinde 2011'de staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini yapan Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesi ve Türkiye'deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.