MİT'ten nefes kesen operasyon: 'İntihar eylemi' talimatı alan o isim yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı terörle mücadele kapsamında yürüttüğü sınır ötesi operasyonlara bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgilere göre, MİT'in gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar neticesinde, Afganistan-Pakistan sınır bölgesinde terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren Türk kökenli bir şahsın varlığı tespit edildi.

KOD ADI 'YAHYA'

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda hedefteki ismin, DEAŞ'ın sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu belirlendi. İstihbarat birimleri, Gören'in Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine geçiş yaptığını ve buradaki terör kamplarında aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticilik seviyesine kadar yükseldiğini saptadı.

Operasyonun detaylarında çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Mehmet Gören'in, geçmiş dönemde Türkiye'den bölgeye örgüt elemanı aktarımında aktif rol oynayan ve daha önce MİT tarafından yakalanıp tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. En kritik tespit ise teröristin eylem planlarına yönelik oldu. Gören'in Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde istihbarat elde edildi.

Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu öğrenilen terörist için çember daraltıldı. Yürütülen hassas çalışmalar kapsamında güncel konumu belirlenen Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.