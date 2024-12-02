MİT'ten nokta operasyon: Çukurca katliamlarının faili etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan ve PKK/YPG’nin sözde Şehba Bölge Sorumlusu olan Yaşar Hakkari kod adlı Yaşar Çekik’i Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MİT'ten nokta operasyon: Çukurca katliamlarının faili etkisiz hale getirildi
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Yaşar Çekik, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok kanlı terör eyleminin sorumlusu olarak İçişleri Bakanlığı’nın Terör Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alıyor ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Çekik, MİT’in öncelikli hedeflerinden biriydi ve uzun süredir izleniyordu.

İstihbarat çalışmalarıyla, Çekik’in daha önce sözde Cezire Bölge Sorumlusu olarak görev yaptığı ve yine kırmızı kategoride yer alan Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer’in etkisiz hale getirilmesinin ardından görev yerinin değiştirilerek Şehba Bölgesi’ne atandığı tespit edildi. Çekik’in Tel Rıfat’a geçişinin öğrenilmesinin ardından, MİT ajanları teröristin hareketlerini yakından takip etti ve operasyon için uygun koşullar oluştuğunda harekete geçildi. Gerçekleştirilen hassas operasyonla Çekik etkisiz hale getirildi.

ÇUKURCA EYLEMLERİNİN FAİLLERİ HESAP VERİYOR

1993 yılında PKK’ya katılan Yaşar Çekik, terör örgütü adına pek çok saldırının planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu: 20 Temmuz 2010: Hakkari/Çukurca Hantepe Jandarma Karakolu’na düzenlenen ve 6 askerin şehit olduğu saldırıyı yönetti.
19 Ekim 2011: Çukurca’da Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları ve Kekliktepe Üs Bölgesi’ne gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu ve 18 askerin yaralandığı saldırıları bizzat koordine etti.
9 Şubat 2012: Çukurca’da altı farklı noktada düzenlenen, bir Jandarma Onbaşı’nın şehit olduğu ve 13 Jandarma personelinin yaralandığı eylemlerin planlayıcısıydı.
15 Eylül 2012: Çukurca/Oğul Köyü’nde askeri konvoya yönelik, 4 askerin şehit olduğu ve 5 askerin yaralandığı saldırıda sorumlu terörist olarak yer aldı.
2021: Suriye’deki faaliyetlerinde, Şanlıurfa sınır hattında güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile patlayıcı yüklü araçlarla büyük çaplı eylem hazırlıklarının talimatını verdi.

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