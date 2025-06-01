MİT'ten nokta operasyon: DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Pakistan’da düzenlediği gizli operasyonla terör örgütü DAEŞ’in üst düzey yöneticilerinden Özgür Altun’u yakaladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MİT'ten nokta operasyon: DAEŞ'in üst düzey yöneticisi Türkiye'ye getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DAEŞ’e yönelik sınır ötesi başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Operasyon, DAEŞ’in Avrupa ve Orta Asya’dan Afganistan-Pakistan hattına geçiş yapmak isteyen teröristlerinin Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği istihbaratının ardından planlandı.

MİT’in takibine takılan bu ismin, örgütün medya ve lojistik faaliyetlerinden sorumlu üst düzey yöneticisi olduğu tespit edildi. Yapılan planlı operasyonla bu kişi Pakistan-Afganistan sınırında etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDE ARANIYORDU

Edinilen bilgiye göre, yakalanan ismin “Turuncu” kategoride aranan Özgür Altun olduğu belirlendi. Terörle mücadele listesinde yüksek riskli isimler arasında yer alan Altun, uzun süredir MİT’in hedefinde yer alıyordu.

Altun, yapılan operasyonla Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Özgür Altun isimli terörist ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiğini anlattı.

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