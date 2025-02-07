MİT’ten nokta operasyon: PKK/KCK’lı Keleş etkisiz hale getirildi

2016 yılında Şırnak’ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine ait zırhlı araca yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının faillerinden biri olan Keleş, MİT’in öncelikli hedefleri arasında yer alıyordu. Saldırıda dört güvenlik görevlisi ağır yaralanmış, Özel Harekat Polisi Yaşar Yavaş ise şehit olmuştu.

MİT’İN TAKİBİNDEYDİ

MİT, istihbarat ağı sayesinde Murat Keleş’in batı illerine patlayıcı aktarımı organize ettiğini belirledi. Türkiye’de "terör nitelikli suçlardan" arananlar listesinde yer alan Keleş’in, Irak/Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Uzun süredir MİT’e hedef olmamak için saklanan terörist, titizlikle yürütülen operasyon süreci sonunda etkisiz hale getirildi.

BATI İLLERİNİ KANA BULAMAYI HEDEFLİYORDU

2005 yılından itibaren PKK/KCK içinde faaliyet gösteren Murat Keleş, 2010 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Van, Şırnak ve Mardin kırsalında silahlı faaliyetler yürüttü. Örgütün özel kuvvetler yapılanmasında yer alan Keleş, Türkiye’nin batısındaki metropolleri hedef almayı planlıyordu. Bu doğrultuda İzmir ve Aydın gibi şehirlerde eylem hazırlıkları yaptığı belirlendi.

2016’daki çukur-barikat olaylarında Şırnak/Silopi’de güvenlik güçlerinin zırhlı aracına yönelik saldırıya katılan Keleş, eylemin ardından Suriye’ye geçti. Burada da örgüt adına sözde üst düzey faaliyetlerini sürdürdü ve Türkiye’deki büyükşehirleri hedef alan saldırılar planlamaya devam etti.

MİT, uzun süredir izlediği Keleş’i düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirerek, önemli bir terör tehdidini ortadan kaldırdı.