MİT’ten nokta operasyon: PKK'nın sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde gerçekleştirdiği hassas bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MİT’ten nokta operasyon: PKK'nın sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi
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 MİT’in saha istihbaratı sayesinde, Saliha Akbıyık'ın Süleymaniye kırsalında, İran sınırına yakın Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. Türkiye'de terör suçlarından aranan Akbıyık, örgüt içinde kritik bir konumda bulunuyordu.

MİT tarafından uzun süredir takip edilen Akbıyık, yapılan titiz çalışmalar sonucunda en uygun anda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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