MİT’ten nokta operasyon: PKK'nın sözde İran sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT’in saha istihbaratı sayesinde, Saliha Akbıyık'ın Süleymaniye kırsalında, İran sınırına yakın Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi. Türkiye'de terör suçlarından aranan Akbıyık, örgüt içinde kritik bir konumda bulunuyordu.

MİT tarafından uzun süredir takip edilen Akbıyık, yapılan titiz çalışmalar sonucunda en uygun anda gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.