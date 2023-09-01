MİT'ten nokta operasyon! Rezan Güngen etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya darbeler indirilmeye, kritik operasyonlar yapılmaya devam ediliyor.

Son olarak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta önemli bir operasyona imza attı.

PKK'NIN EĞİTİM VERDİĞİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın suikast ve sabotaj eğitimleri verdiği ve Türkiye'ye karşı eylem gerçekleştirmesi muhtemel teröristler arasında yer alan terörist "Rezan Botan" kod adlı Rezan Güngen'in Irak'ın Süleymaniye bölgesinde olduğu belirlendi.

Süleymaniye'nin kırsalında görevlendirilen terörist Güngen'in faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi. Düzenlenen operasyonla, PKK'nın özel eylemlerde kullanmak için saldırı/sabotaj eğitimleri verdiği terörist Güngen etkisiz hale getirildi.

Rezan Güngen'in geçmiş dönemde örgütte faaliyet gösteren yakın akrabaları "Murat Botan" kod adlı Behlül Güngen ve "Ruken Botan" kod adlı Güler Güngen'in de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Güngen'in, çevresindeki örgüt sempatizanlarının yönlendirmesiyle Irak'ta Mahmur Kampına gittiği, örgütün gençlik yapılanmasının içerisinde bulunduğu ve örgütsel faaliyetlerde yer aldığı tespit edildi.