MİT'ten Nokta Operasyon! Sözde Sorumlu Öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Ali Xebat" kod adlı Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim veren, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.