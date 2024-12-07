MİT'ten PKK'ya kritik darbe: Öcalan'ın öğrencisi etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanması PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever’i etkisiz hale getirdi.

Sude İnak Sude İnak
MİT'ten PKK'ya kritik darbe: Öcalan'ın öğrencisi etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın kadın yapılanması PAJK’ın sözde liderlerinden ve KCK yöneticilerinden Jiyan Herdem kod adlı Mürvet Gülsever’i, Irak’ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

1992 yılında örgütün kırsal kadrolarına katılan Gülsever, MİT’in hedef listesinde bulunuyordu. Yapılan istihbarat çalışmaları, Gülsever’in PKK/KCK’nın üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içinde olduğunu ortaya koydu.

ÖRGÜT İÇİ İNFAZLARDAN SORUMLUYDU

Gülsever’in, Türkiye’ye teslim olmak isteyen örgüt mensuplarını yakalatarak infaz emrini verdiği ve bu konuda KCK yönetiminde aktif rol aldığı belirlendi. Ayrıca, İran sınırındaki Süleymaniye kırsalı Pencevin bölgesinde örgüt faaliyetlerini yönlendirdiği tespit edildi.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT’in istihbarat ağı sayesinde teröristin yeri hassas çalışmalarla belirlendi. Süleymaniye kırsalında düzenlenen operasyonla, Gülsever etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, PKK/KCK’nın kadın yapılanmasına ve örgütün üst düzey yönetimine önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlı duruşunun altını çizen bu operasyon, MİT’in yurtiçi ve yurtdışındaki yüksek operasyonel kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

PEKİ MÜRVET GÜLSEVER KİMDİR?

Aslen Mardinli olan Jiyan Herdem kod Mürvet Gülsever, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 1992 yılında Mardin’den PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı.

Terör örgütü tarafından silahlandırılarak Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüttü. Suriye’de Abdullah Öcalan’ın yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Terör örgütünün üst kadın yapılanması PAJK Meclisi’nde faaliyet yürüttü.

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