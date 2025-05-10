MİT’ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen ortak operasyonla büyük bir siber casusluk ağını çökertti. Yabancı uyruklu 7 şüpheli, kurdukları sahte baz istasyonu ile vatandaşların cep telefonlarına kurumsal firmalardan gelmiş gibi görünen sahte SMS’ler göndererek kişisel ve finansal verileri ele geçirme girişiminde bulundu.

KURUMSAL KİMLİKLER TAKLİT EDİLDİ

Haber Global'e göre, MİT, GSM operatörlerine abone vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine teknik bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, dolandırıcıların kamu kurumları ve kurumsal şirketlerin adını kullanarak vatandaşlara ödeme talep eden sahte mesajlar gönderdiği belirlendi. Söz konusu mesajların, Çin menşeli sahte baz istasyonu cihazlarıyla kurulan sistem üzerinden gönderildiği ortaya çıktı.

Şebekenin, “Patron” kod adlı bir kişinin yönlendirmesiyle üç ayrı grup halinde çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da sahte cihazlar kullanarak vatandaşları hedef aldı. Ele geçirilen cihazların iletişim verilerini Çin merkezli bir sunucuya aktardığı, ardından bu verilerle oltalama (phishing) saldırıları düzenlendiği saptandı. Bazı vatandaşların kredi kartı bilgilerini paylaştığı ve ödeme yaptığı belirlendi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yoğun teknik ve saha takibiyle kimlikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs, kiraladıkları araçların içinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 2025 yılı Mart ayında Türkiye’ye giriş yaptığı, başka kişilere ait GSM hatlarıyla kimliklerini gizlemeye çalıştıkları anlaşıldı. Operasyon kapsamında, teknik cihazların İstanbul’da elektronik malzeme satışı yapan Çin uyruklu bir şirket sahibinden temin edildiği tespit edildi. Söz konusu kişi de gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye alınırken, şüphelilerin tüm bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.