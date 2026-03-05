MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Büyük bir terör saldırısı önlendi

Suriye’nin başkenti Şam’da sabotaj eylemleri hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ’a bağlı bir hücre düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 3 DEAŞ üyesi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu DEAŞ’a ait bir hücre tespit edildi. Elde edilen istihbarat Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaşıldı.

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda Suriye istihbaratı hücre üyelerini ve faaliyetlerini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgüt üyelerinin konumları net şekilde belirlendi.

3 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Tespit edilen hücreye düzenlenen baskında DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Ömer Haşim, Muhammed Hamed ve Hüseyin Halef gözaltına alındı.

Operasyon sırasında bomba imha uzmanları da eş zamanlı olarak harekete geçti.

C4 VE TNT YÜKLÜ ARAÇ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve kritik bir noktaya bırakıldığı belirlenen bombalı araca müdahale edildi. Araçta büyük tahribata yol açabilecek miktarda C4 ve TNT bulunduğu bildirildi.

Bomba imha ekipleri aracı etkisiz hale getirerek olası bir saldırının önüne geçti.

TERÖR SALDIRISI ENGELLENDİ

Yakalanan 3 şüpheli, sorgu işlemleri ve hücreye destek veren kişiler ile olası bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla Suriye Genel İstihbarat Servisi Terörle Mücadele İdaresi’ne sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta DEAŞ tarafından yayımlanan bir ses kaydında örgüt mensuplarına eylem çağrısı yapıldığı belirtilmişti. Şam’da gerçekleştirilen operasyonla örgütün planladığı saldırının engellendiği ifade edildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Yılmaz paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Suriyeli Güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla Şam’da büyük bir terör saldırısı önlendi. Emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye-Suriye işbirliği her alanda derinleşerek daha da gelişecek."