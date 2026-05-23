MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı

MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, geçmiş yıllarda Türkiye'den Suriye'ye geçerek DEAŞ terör örgütüne katılan Türk kökenli şahısları tespit etti. Yapılan saha ve takip çalışmalarında bu şahısların doğrudan DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve geçmişte Türkiye'de gerçekleştirilen birçok terör eyleminin içerisinde yer aldığı belirlendi.

Söz konusu 10 şahsın Suriye'de olduğunun kesinleşmesi üzerine MİT, vakit kaybetmeden Suriye İstihbarat Servisi ile iletişime geçti. İki kurum arasında kurulan koordinasyon sonucunda sahada ortak operasyonel hazırlıklara başlandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerin gizlendikleri yerler tek tek tespit edildi. Teröristlerin tüm hareketleri sahada adım adım izlendi. Düzenlenen sınır ötesi operasyonla, kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

9 TERÖRİST CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonun ardından şüphelilerin sorgulama süreci MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa yürütüldü. İfadeleri alınan 10 DEAŞ mensubundan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir şüphelinin ise gözaltı süreci uzatıldı.

DEAŞ'lı teröristler, Emniyet'te verdikleri ifadelerde örgütün iç işleyişine ve geçmiş dönem faaliyetlerine dair detayları anlattı. Şahıslar ifadelerinde DEAŞ tarafından verilen eylem talimatları, örgüt bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimler ve DEAŞ adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetleri aktardı.

Yakalanan 10 kişinin tamamının kırmızı bülten ile aranan şahıslar listesinde olduğu açıklandı. Bu isimler arasında örgütün yönetim kademesinde bulunan Ali Bora dikkat çekti. DEAŞ'ın Türkiye'den sorumlu istihbarat sözde emiri olan Ali Bora, 2014 yılında DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye geçti. Örgüt içerisinde farklı birimlerde görev alıp pek çok çatışmaya giren Bora, DEAŞ'ın Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) yapılanmasında yer aldı. Ali Bora, sözde Türkiye Vilayeti unsurlarınca Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) güçlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı eylemin planlayıcıları arasında bulunuyordu.

ANKARA GARI SALDIRISIYLA BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonda ele geçirilen bir diğer isim ise Ömer Deniz Dündar oldu. 2014 yılında DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçen Dündar, örgüt içinde farklı birimlerde görev alarak çatışmalara katıldı ve Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) bünyesinde faaliyet gösterdi. Terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırıyla bağlantısı tespit edilen Ömer Deniz Dündar'ın, 2015 yılında başkentte 109 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanın yaralandığı Ankara Garı saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerle doğrudan irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.

Türkiye'de olası eylemlerin önüne geçilmesi amacıyla 2017 yılında düzenlenen güvenlik operasyonları sırasında, intihar kemerli iki saldırgan yakalanmıştı. O dönem saldırganların üzerinde ele geçirilen bomba düzeneklerine yönelik yapılan detaylı parmak izi incelemelerinde, operasyonla Suriye'de yakalanan Ömer Deniz Dündar'ın parmak izine rastlandığı kayıtlara geçti.

Örgütün bir diğer mensubu Hüseyin Peri, 2014 yılında DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye geçiş yaptı ve örgütün sağlık biriminde faaliyet yürütmeye başladı. 2015 yılında PYD/YPG unsurları tarafından yakalanarak cezaevine konulan Peri, daha sonra PYD/YPG ile DEAŞ arasında gerçekleştirilen bir esir takası anlaşması sonucunda serbest bırakıldı. Şüpheli, serbest kalmasının ardından 2019 yılına kadar DEAŞ'ın sağlık birimindeki faaliyetlerine devam etti.

DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüten Dokumacı Grubu lideri Mustafa Dokumacı'nın yönlendirmesiyle hareket eden Kadir Gözükara ise 2015'te Suriye'ye geçti. Engelli olması nedeniyle örgüt içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunmayan Gözükara, Suriye'ye gelen DEAŞ unsurlarının lojistik ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlendi. Şüpheli, Mustafa Dokumacı'nın talimatlarıyla 2021 yılına kadar örgütün medya faaliyetlerini yürüttü.

Bir diğer isim Hakkı Yüksek ise 2016 yılında Suriye'ye geçerek DEAŞ içerisinde silahlı çatışmalara katıldı. Örgütün bölgedeki kontrol sahasını kaybetmesi üzerine hücre yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdüren Yüksek, bir dönem Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) çatısı altında görev aldı. Bu süreçte Dokumacı Grubu lideri Mustafa Dokumacı'nın yardımcılığını yapan Yüksek'in, liderin özel işlerini dahi yürüttüğü belirlendi.

Çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere 2016 yılında Suriye'ye giden Abdullah Çobanoğlu, sahada selefi/tekfiri görüşü benimseyen gruplar içerisinde silahlı olarak yer aldı. İçinde bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında bacağını kaybeden Çobanoğlu, 2020'de DEAŞ'a biat ederek Faruk Ofisi'ne bağlı medya biriminde görevlendirildi.

Aynı yıl Şanlıurfa üzerinden Suriye'ye geçiş yapan Kadir Demir de İdlib ve mücavir alanlarda selefi/tekfiri gruplarla birlikte faaliyet gösterdi. 2017 yılında DEAŞ'a biat eden Demir, Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde idari sorumlu statüsünde görev aldı. Şüphelinin, Faruk Ofisi tarafından organize edilen eylemlerle bağlantılı olduğu tespit edildi.

Örgütün askeri kanadında yer alan Çekdar Yılmaz, 2017'de Suriye'ye geçerek DEAŞ içerisinde askeri eğitimler aldı ve İdlib bölgesinde silahlı unsur olarak faaliyet yürüttü. 2018 yılında DEAŞ Faruk Ketibesi'ne katılan Yılmaz, sonrasında medya biriminde görevlendirildi.

Yine 2017'de Suriye'ye giden Murat Özdemir, İdlib bölgesindeki silahlı eylemlere katıldı. Örgütün alan kaybetmesinin ardından Faruk Ofisi içerisinde faaliyetlerine devam eden Özdemir, aynı zamanda Esad Rejimi'ne karşı DEAŞ bünyesinde sahada yer aldı.

2017 yılında Suriye'ye geçen İshak Günci ise örgüt içerisinde doğrudan silahlı unsur olarak çatışmalara girdi. Faruk Ofisi'nde görev alan ve Esad Rejimi'ne yönelik havan atışlarına katılan Günci, yakalandığı güne kadar DEAŞ içindeki faaliyetlerini kesintisiz sürdürdü.