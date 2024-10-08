MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Suriye'nin Amude bölgesinde önemli bir operasyona imza attı. Operasyonda, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge etkisiz hale getirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine darbeler indirilmeye devam ediyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Amude bölgesinde ktirik bir operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan ve PKK/YPJ'nin Amude bölgesi sözde sorumlusu "Jinda Gundikramo" kod adlı terörist Hezal Belge'nin, Türkiye'de canlı bomba eylemi planladığını tespit etti.

MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan terörist etkisiz hale getirildi - Resim : 1

MİT'in hedef listesinde bulunan Hezal Belge, birçok eylem denemesini güvenlik güçlerinin Türkiye'deki aktif önleyici tedbirleri nedeniyle her seferinde ileri tarihe erteledi.

Son olarak Amude'de olduğu tespit edilen terörist Hezal Belge, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan terörist etkisiz hale getirildi - Resim : 2

Teröristin, Suriye halkını örgütleyerek terör örgütüne katılımlarını sağlamaya çalıştığı da belirlendi.

Terör örgütünün kırsal kadrolarına 2004'te katılan terörist Hezal Belge, Irak'ın kuzeyinde uzun yıllar PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Daha sonra Suriye'ye geçerek, örgütün PKK/YPJ sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüten Hezal Belge, 2021'de girdiği çatışmada başından yaralandı.

MİT'ten Suriye'de kritik operasyon! Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan terörist etkisiz hale getirildi - Resim : 3

Irak'ın Süleymaniye kentinde tedavi gördükten sonra tekrar Suriye'ye geçen Hezal Belge, son olarak PKK/YPG'nin sözde Amude sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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