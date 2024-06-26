MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Interpol tarafından aranan terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde kritik bir operasyona imza attı. Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer etkisiz hale getirildi. Terörist Dinçer'in, örgütün düzenlediği birçok kanlı eylemde bizzat yer aldığı bildirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Interpol tarafından aranan terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın önemli isimlerinden birine sınır ötesinde operasyon düzenledi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Interpol tarafından aranan terörist etkisiz hale getirildi - Resim : 1

PKK/YPG'nin sözde konsey üyesi ve PKK/YPG'nin sözde Cezire bölge sorumlusu "Orhan Bingöl" kod adlı terörist Ali Dinçer, Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Ali Dinçer'in, PKK'ya 1991'de katıldığı ve örgütün düzenlediği birçok kanlı eylemde bizzat yer aldığı bildirildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Interpol tarafından aranan terörist etkisiz hale getirildi - Resim : 2

TERÖRİST ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'DAN EĞİTİM ALMIŞ

MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Dinçer'in, 2007'de Dağlıca'daki Komando Taburuna yönelik 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'deki Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldığı belirlendi.

Terörist Dinçer'in ayrıca, 7 Ağustos 2015'te Çukurca'da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015'te Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015'te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015'te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdiği de kaydedildi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Interpol tarafından aranan terörist etkisiz hale getirildi - Resim : 3

Terörist Dinçer'in 1991-1992'de Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlere başladığı, 1992-1999 arasında Erzurum-Tunceli kırsalında sözde bölük sorumlusu olduğu, bu yıllar içerisinde Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı da öğrenildi.​​​​​​​

İstanbul'da korkunç zincirleme trafik kazası! Tam 15 araç birbirine girdiİstanbul'da korkunç zincirleme trafik kazası! Tam 15 araç birbirine girdiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# MİT # operasyon # terörist
Çok Okunanlar
Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Her şeyin fiyatı artıyor: İşte Temmuz'dan sonra gelecek zamlar
Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
Emeklilere şok: Anayasa Mahkemesi, çalışma iznini kaldırdı!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Bingöl'de korkutan deprem!
Bingöl'de korkutan deprem!
İstanbul'da korkunç zincirleme trafik kazası!
İstanbul'da korkunç zincirleme trafik kazası!
Öne Çıkanlar Hükümetten Temmuz zammı açıklaması! Hükümetten Temmuz zammı açıklaması! Hakan Fidan: "3. Dünya savaşı riski var" Hakan Fidan: "3. Dünya savaşı riski var"