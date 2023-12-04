MİT'ten Suriye'de Nokta Operasyon! Terörist Bager Öndeş Etkisiz Hale Getirildi

MİT, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde önemli bir operasyona imza attı. Operasyonda, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Bager Öndeş etkisiz hale getirildi. Öndeş'in terör örgütünün saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu olduğu öğrenildi.

MİT'ten Suriye'de Nokta Operasyon! Terörist Bager Öndeş Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe indirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan arama kaydı bulunan, "Akif Amed" kod adlı terörist Bager Öndeş, MİT tarafından takibe alındı.

Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği terör saldırılarına katılan terörist Öndeş'in, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin insansız hava aracı ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

2013 yılında terör örgütüne katılan Bager Öndeş, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# MİT # operasyon # terörist
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