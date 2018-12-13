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MKEK'ten TSK'ya silah sevkiyatı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'ndan, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmek üzere 3 bin 500 tüfeğin sevkiyatı gerçekleştirildi.

MKEK'ten TSK'ya silah sevkiyatı

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, Silah Fabrikası'ndaki törende yaptığı konuşmada, silah ve mühimmatın MKEK'nin işi olduğunu söyledi.

Bugün yine MKEK'in gururu olan silahların sevkiyatını gerçekleştireceklerini belirten Ocakcıoğlu, şöyle konuştu:

"Türk işçisi ve mühendislerinin alın teri ile yapmış olduğu bu silahları göndermekle gurur duyuyoruz. Silah fabrikası çalışanları olarak, TSK'ye kaliteli ürün yetiştirmek amacıyla özveriyle çalışmaktayız. Piyasada bu silahları yapmaya kalkışan özel sektör firmalar da var ama bizler şu ana kadar 56 bin silahı teslim ettiğimiz halde firmalardan teslim eden olmadı. Onun için biz MKEK çalışanları olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Bu silahlarımızın TSK'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün 2 bin MPT-55, bin 500 MP-5 silahı gönderiyoruz. İki gün önce de bin 500 MPT-76 gönderdik. 2 gün içerisinde toplam 5 bin silahın sevkiyatını yaptık."

Ocakcıoğlu, 2018 yılı bitmeden 3 bin silahı daha teslim edeceklerini bildirdi.

Bu teslimatlarla birlikte bu yıl toplam 56 bin 396 silahın teslimini yaptıklarını anlatan Ocakcıoğlu, "İstenirse üretim artar, istenirse daha kaliteli silahlar yapılabilir. Biz de bu silahlarımızı özverili bir şekilde çalışarak kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Bu silahlarımız TSK'mize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından 4 tır dolusu silah, TSK'ye teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #mkek #silah #tsk #sevkiyat
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