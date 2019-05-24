Mersin polisinin dikkati sayesinde Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı

Mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan MLKP terör örgütünün sabotajcısı ve bombacısı yakalandı.



Mersin polisinin dikkati sayesinde Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı. Teröristin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama eğitim verdiği belirlendi.



SABOTAJ EĞİTİMİ VERİYORDU



Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.



ulusal.con.tr