banner1005
İran'dan Türkiye açıklaması
İran'dan Türkiye açıklaması
Ulusal Kanal'ın acı günü
Ulusal Kanal'ın acı günü
Etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

MLKP'li Deniz kod adlı terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

Mersin polisinin dikkati sayesinde Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı

MLKP'li Deniz kod adlı terörist Ümit Emrah Köse yakalandı

Mavi kategoride 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan MLKP terör örgütünün sabotajcısı ve bombacısı yakalandı.

Mersin polisinin dikkati sayesinde Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse yakalandı. Teröristin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama eğitim verdiği belirlendi. 

SABOTAJ EĞİTİMİ VERİYORDU

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

ulusal.con.tr

Etiketler; #mlkp #Deniz #ümit emrah köse
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.