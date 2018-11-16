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MOBESE'nin eski başkanı Basri Aktepe için yakalama kararı çıkarıldı

MİT'e bağlı Elektronik ve Teknik İstihbarat Daire Başkanlığı'nın eski başkanı Basri Aktepe hakkında yakalama kararı çıkarıldı. MOBESE'nin 'B'sinin Basri Aktepe'den geldiği biliniyor. Aktepe, 7 Kasım'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

MOBESE'nin eski başkanı Basri Aktepe için yakalama kararı çıkarıldı

Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan Basri Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Aktepe, davanın 7 Kasım'daki celsesinde ev hapsiyle serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun, Aktepe'nin tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.
Tahliye

Aktepe, tutuklu yargılandığı Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 7 Kasım'daki celsesinde, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ve eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe tanık olarak dinlenmişti.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Aktepe'nin tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine karar vererek duruşmayı ertelemişti.
Aktepe, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

MOBESE kameralarının B'sinin Basri Aktepe'nin 'B'si olduğu belirtiliyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #MOBESE
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