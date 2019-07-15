Mogherini'den 15 Temmuz mesajı

Brüksel'de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesinde Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini 15 Temmuz hakkında konuştu. Mogherini, "hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" dedi.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini 15 Temmuz mesajı verdi.



Mogherini, Brüksel'de gerçekleştirilecek Dış İlişkiler Konseyi toplantısı girişinde açıklamalarda bulundu.



Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, "Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" dedi.



Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında yaptığı görüşmeye Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek başladığını kaydetti.



AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılan Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, İran nükleer anlaşması, göç, Afrika ve Libya konuları ele alınacak.





ulusal.com.tr