Mola sırasında ayağı kaydı, akıntıya kapıldı! CHP'li Mustafa Erten'den acı haber
Karabük-Zonguldak kara yolunda mola verdikleri sırada ayağı kayarak Filyos Çayı'na düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı 72 yaşındaki Mustafa Erten hayatını kaybetti.
Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden ve içinde Mustafa Erten'in de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düştü.
Akıntıya kapılan şahsı gören beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri de bölgeye yönlendirildi.
AFAD koordinesinde başlatılan çalışmalar gece boyunca kesintisiz sürdürüldü. Arama faaliyetlerine 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron katılırken, ekiplerin yoğun mesaisi havadan da görüntülendi.
Yapılan detaylı taramalar sonucunda Erten'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu.
HES kapağının bulunduğu noktadan bota alınarak kıyıya getirilen Erten’in cenazesi, gerekli işlemler için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından bölgeye gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, yürütülen çalışmaları yerinde takip ederek Erten’in yakınlarına taziyelerini iletti.