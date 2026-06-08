Mola sırasında ayağı kaydı, akıntıya kapıldı! CHP'li Mustafa Erten'den acı haber

Akıntıya kapılan şahsı gören beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri de bölgeye yönlendirildi.