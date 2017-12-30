"Mor Beyin" yazılımıyla FETÖ, kendini gizlemek için binlerce kişinin telefonuna gizli haberleşme programı ByLock'u yönlendirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün kirli planını deşifre etti.
Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi Anıl Eren Yıldız, ByLock kullandığı iddiasıyla 66 gün tutuklu kaldı. Ardından ByLock kullanmadığı tespit edilince serbest bırakıldı. Yıldız'ın, "Mor Beyin" yazılımıyla telefonuna ByLock yönlendirilen kişilerden olduğu anlaşıldı.
Anıl Eren Yıldız, savcılığın tespitini Ulusal Kanal'a değerlendirdi.
Yıldız'a göre, yazılımın çözülmesi FETÖ'nün mağduriyetler üzerinden prim yapmasının önüne geçilmesi bakımından büyük önem taşıyor.
ulusal.com.tr
FETÖ'nün ByLock üzerinden kendini gizlemek için ürettiği "Mor Beyin" yazılımının mağdurlarından biri de Vatan Partisi Öncü Gençlik üyesi Anıl Eren Yıldız oldu. Yargının önemli bir iş başardığını söyleyen Yıldız "Mor Beyin" yazılımının çözülmesiyle birlikte FETÖ'nün mağduriyetler üzerinden yaptığı propagandanın önüne geçildiğini vurguladı
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