Suriye diplomasisinde yoğun takvim netleşmeye başladı. Amerika'nın Suriye'den çekilme kararı sonrası ilk temas Rusya ile olacak. Türk heyeti cumartesi günü Moskova'ya gidecek. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'da yıl başından sonra Türkiye gelecek.

Suriye'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Diplomasi takvimi de netleşiyor. Türkiye heyeti cumartesi günü Rusya'ya uçuyor.



Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası diplomasi trafiği hızlı başladı.



Türkiye bu süreçte Astana ortakları Rusya ve İran'la yakın temasını sürdürüyor. İlk temas Moskova-Ankara hattında olacak.



Türk heyetinin çantasında Fırat'ın doğusu başta olmak üzere İdlib mutabakanı var. Toplantıda Amerika'nın çekilme sürecindeki yol haritası masaya yatırılacak. S-400 alımı ve Patriot görüşmeleri bir diğer gündem maddesi...



Özellikle Amerikan askerlerinin boşalttığı bölgelere kimin yerleşeceği tartışılıyor. Rusya, Suriye ordusunun bu noktalara girmesini istiyor. İşte bu konu Moskova'daki görüşmelerde konuşulacak. Suriye'nin yakın gelecekteki durumunun ele alınacağı kritik görüşmelerin ardından ise önemli bir zirve yapılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek.



Washington-Ankara temasları ise 2019 yılında olacak.



Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yıl başından sonra Türkiye'yi ziyaret edecek. Bolton'un askeri bir heyetle gelmesi bekleniyor.



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