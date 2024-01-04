MOSSAD Operasyonunda Yakalanan Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Casusluk operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi. İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MOSSAD Operasyonunda Yakalanan Şüpheliler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve İfade işlemleri devam eden şüpheliler sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.

Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese operasyon düzenlenmiş ve eş zamanlı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# mossad # operasyon # gözaltı
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