Mossad’a bilgi sızdırdıkları iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla, İsrail gizli servisi Mossad’a casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Savcılık ifadeleri tamamlanan iki şüpheli, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, delilleri değerlendirerek tutuklama kararı verdi.

Savcılığın sevk yazısında yer alan bilgilere göre, Serkan Çiçek’in Başakşehir’deki bir sitede keşif çalışması yaptığı, burada fotoğraf ve video çektiği tespit edildi.

Yazıda, Çiçek’in çektiği bu görüntüleri “Faysal Rasheed” kod adlı Mossad ajanına WhatsApp üzerinden gönderdiği ve bu kişiyle fiziki takip, fotoğraf-video konularında pazarlık yaptığı belirtildi. Çiçek’in bu faaliyetleri karşılığında kripto para ile ödeme aldığı da dosyada yer aldı.

“DOLANDIRICILIK AMACIYLA İŞİ KABUL ETTİM” SAVUNMASI

Serkan Çiçek, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, kendisine yöneltilen iddiaların yanlış anlaşıldığını savundu. Çiçek, “Tamamen dolandırıcılık amacıyla işi kabul ettim. Anlaştığımız 4 bin doları aldıktan sonra herhangi bir işlem yapmadım.” dedi.

Ancak savcılık, Çiçek’in “Faysal Rasheed’e yeni iş olup olmadığını ısrarla sorması”, “fotoğraflama işlemini yaptığına dair güvenlik kameralarının bulunması” ve “önceki suç kayıtları” nedeniyle savunmasını inandırıcı bulmadı.

ŞÜPHELİ AVUKAT HAKKINDA ŞOKE EDEN DETAYLAR

Diğer şüpheli avukat Tuğrulhan Dip hakkında da çarpıcı tespitlere yer verildi. Dosyada, Dip’in casusluk suçlamasıyla daha önce ceza alan Musa Kuş ile para trafiği içinde olduğu, ayrıca “kamu kayıtlarındaki kişisel verileri yasa dışı yollarla temin edip satmakla” suçlandığı aktarıldı.

Dip’in, polis operasyonundan önceden haberdar olmuş olabileceği, bu nedenle “dijital delilleri yok etmek için vakti bulunduğu” da sevk yazısında belirtildi.

ÇİÇEK VE DİP’İN İLİŞKİ AĞI MUSA KUŞ’A UZANIYOR

Serkan Çiçek’in ifadesinde, Tuğrulhan Dip’in hukuk bürosunda çalışan Musa Kuş’la tanıştığını söylediği öğrenildi. Çiçek, “Musa Kuş, dedektiflerin ihtiyaç duyduğu bilgileri temin eden kişiydi. Tuğrulhan Dip ile birlikte çalıştıklarını ve elde ettikleri parayı paylaştıklarını” iddia etti.

Yine aynı yazıda, Dip’in “zina konulu boşanma davaları için üçüncü kişilerin otel kayıtlarını sorgulatmak üzere Musa Kuş’tan bilgi istediği”, bu bilgilerin Kuş tarafından temin edildiği bilgisine yer verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yürüttüğü teknik takip sonucunda, Serkan Çiçek’in Mossad ajanı Faysal Rasheed’le iletişim kurduğu tespit edildi. Gerçek adının Muhammet Fatih Keleş olduğu belirlenen Çiçek’in, borçları nedeniyle ismini değiştirdiği ve 2020 yılında “Pandora Dedektifliği” adıyla bir şirket kurduğu ortaya çıktı.

Rasheed’in, Çiçek’e Başakşehir’de yaşayan Filistinli bir aktivisti takip etmesi için teklif götürdüğü, bunun karşılığında 1 Ağustos’ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödediği belirlendi.

Çiçek’in siteye kiralık daire bakma bahanesiyle girdiği, burada keşif çalışması yaptığı ve ardından Mossad bağlantılı kişiyle iletişimini sonlandırdığı tespit edildi.

Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre, Tuğrulhan Dip’ten ele geçirilen dijital materyallerin bir kısmı incelendi, ancak bir kısmının incelemesi hâlâ sürüyor. Bu materyallerde “yeni tespitlerin ortaya çıkabileceği” kaydedildi. Dip, savcılığa verdiği ifadesinde, Çiçek’in beyanlarını reddederek, “Operasyon sabahı evden işe gitmek üzere çıktım. Evdeki alarm sistemi çalınca telefon kamerasından baktım, polisleri gördüm. Daha sonra karakola gitmeyi planlarken gözaltına alındım.” dedi.