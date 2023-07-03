Mossad'a MİT darbesi! Uluslararası şebeke çökertildi...

MİT başarılı operasyonlarına devam ediyor. Son operasyonla, uluslararası bir şebeke daha çökertildi. Mossad adına Türkiye’de faaliyet yürüten casuslar yakalandı.

MİT'in elde ettiği bilgilere göre Mossad, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurtdışında eğitti.

Mossad'a bağlı 9 ayrı İsrailli istihbaratçının yönetip yönlendirdiği dev istihbarat ağının, uluslararası çapta operatif yeteneğe ulaştığı öğrenildi.

MİT, İsrail devletinin, merkezi Tel Aviv'de olmak üzere, aralarında Ortadoğulu birçok ülke vatandaşından oluşan uzaktan çevrimiçi operasyon ekibi kurarak, farklı dilde çoklu yayın yapan sahte internet haber siteleri kurduğunu tespit etti. Bu dillerin başında Arapçanın geldiği belirtildi.

Siteler aracılığıyla hedef kişinin ilgisinin çekeceği özel haberler hazırlandı. Bu yolla virüslü linklere tıklattırılarak hedefteki kişinin telefonlarına sızıldığı öğrenildi.

Mossad'ın MİT'e yakalanmamak için, karmaşık metodlar geliştirerek İstanbul merkezli bazı operasyonlar gerçekleştirdiği ortaya konuldu.

MİT'in İstihbarata Karşı Koyma saha ajanları, Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini bir adım öteye taşıdığını da adım adım çözdü. Şebeke çökertildi.

Operasyonda yakalanan Ahmet Koray Özgürün, Alperen Erkut, Halid Alnebhen, Gizvan Amori, Nizar Saaddeddin, Muhammed Murii ve Khaled Nijim adlı 7 kişi, sorgularında Mossad'a çalıştıklarını tek tek itiraf etti.