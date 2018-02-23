Motorsiklet tutkunlarını ilgilendiren bir haberimiz var sırada. İstanbul'da açılan motorsiklet fuarında ister benzinli, ister elektrikli, pahalı ya da ucuz binlerce seçenek var. Fuarın son günü de 25 Şubat.

İstanbul Fuar Merkezi'nde bu defa 10. kez kapılarını açan Motobike İstanbul motosiklet severleri bekliyor. Fuar ziyaretçilerine önemli motosiklet markalarının yeni modellerini yakından görme fırsayı sunuyor.Bu motosikleti görenler hayran kalıyor. Fiyatı da dudak uçuklatıyor. Fuarın en pahalısı olan bu mtosiklet 63 bin euro ve 2000 cc. Ayrıca ortlama bir otomobilin sahip olduğu özelliklerden .ok daha fazlasına sahip.Benzin çok pahalı ben elektrikli motosiklet istiyorum diyorsanız bu model tam da size göre. Fiyatı da 14 bin lira.Fuarda sadece motosiklet standları değil eğitimler, seminerler ve yarışmalar da var.4 gün boyunca devam edecek fuar motosiklet ve bisiklet tutkunlarını ağırlamayı bekliyor.