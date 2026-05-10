MotoGP Fransa GP’sini kim kazandı? Toprak Razgatlıoğlu kariyer rekoru kırdı

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın Fransa ayağında Aprilia sürücüsü Jorge Martin zafere ulaştı. Le Mans’taki yarışta milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ise damalı bayrağı 13. sırada geçerek MotoGP kariyerindeki en iyi sonucunu elde etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MotoGP Fransa GP’sini kim kazandı? Toprak Razgatlıoğlu kariyer rekoru kırdı
Yayınlanma:

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 5. ayağı olan Fransa Grand Prix’sinde büyük heyecan yaşandı. Le Mans kentindeki Bugatti Pisti’nde gerçekleştirilen 27 turluk mücadelede Aprilia sürücüsü Jorge Martin sezonun ilk yarış galibiyetini aldı.

41 dakika 18.001 saniyelik derece elde eden Jorge Martin, özellikle son turlarda temposunu artırarak takım arkadaşı Marco Bezzecchi’yi geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada geçti.

MOTOGP FRANSA GRAND PRIX’SİNİ KİM KAZANDI?

Fransa’daki yarışı Jorge Martin kazanırken, şampiyona lideri Marco Bezzecchi ikinci sırada yer aldı. Podyumun üçüncü basamağına ise Trackhouse Aprilia sürücüsü Ai Ogura çıktı.

Bu sonuçla birlikte Aprilia tarihinde ilk kez podyumun ilk üç sırası aynı marka tarafından dolduruldu.

Ai Ogura ayrıca 2012’de podyuma çıkan Katsuyuki Nakasuga’dan sonra MotoGP’de podyum gören ilk Japon sürücü oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇINCI OLDU?

Bu sezon MotoGP’ye geçiş yapan Toprak Razgatlıoğlu da Fransa Grand Prix’sinde dikkat çeken performans ortaya koydu.

Hafta sonuna sıralama turlarında 17. sırayla başlayan milli sporcu, Sprint yarışını ise 16. sırada tamamladı.

Ana yarışa 16. sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, güçlü start sonrası ilk turu 14. sırada geçti. Yarışın ilerleyen bölümünde 17. sıraya kadar gerileyen milli pilot, son turlarda yeniden yükselişe geçti.

TOPRAK’TAN EN İYİ MOTOGP SONUCU

Yarışın son bölümünde Alex Rins ve Franco Morbidelli ile mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, bitime 6 tur kala 12. sıraya kadar yükseldi.

Damayı 13. sırada gören milli motosikletçi böylece MotoGP kariyerindeki en başarılı sonucunu elde etti.

Fransa yarışını 3 puanla tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu toplam puanını da 4’e çıkardı. Milli sporcu daha önceki en iyi derecesini ABD yarışındaki 15.’likle elde etmişti.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Dua Lipa gelecek mi?Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? Dua Lipa gelecek mi?Gündem
8 saat boyunca sular olmayacak: Susuz kalacak ilçeler tek tek açıklandı8 saat boyunca sular olmayacak: Susuz kalacak ilçeler tek tek açıklandıYurt
MotoGP
Günün Manşetleri
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
FETÖ operasyonda şoke eden ayrıntılar
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Mehmet Uçum'dan FETÖ analizi: "Tabanı ibadet, üstü ihanet"
Savaş sonrası için "Çok Boyutlu" İş Birliği sözü
Afrika’dan gelen toz bulutu Türkiye’yi esir alacak
659 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği rekor gelir açıklandı
Çok Okunanlar
300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı 300 Bin Lirası olanlar dikkat! Bankaya yatıranın aylık kazancı herkesi şaşırttı
İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı İstanbul'un en iyi 10 lisesi belli oldu! 4 Okul zirveyi paylaştı
Yağmur kapıya dayandı! 11 Mayıs Pazartesi hangi illerde yağış var? İşte tam liste Yağmur kapıya dayandı! 11 Mayıs Pazartesi hangi illerde yağış var? İşte tam liste
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak? Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?