MotoGP Fransa GP’sini kim kazandı? Toprak Razgatlıoğlu kariyer rekoru kırdı

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 5. ayağı olan Fransa Grand Prix’sinde büyük heyecan yaşandı. Le Mans kentindeki Bugatti Pisti’nde gerçekleştirilen 27 turluk mücadelede Aprilia sürücüsü Jorge Martin sezonun ilk yarış galibiyetini aldı.

41 dakika 18.001 saniyelik derece elde eden Jorge Martin, özellikle son turlarda temposunu artırarak takım arkadaşı Marco Bezzecchi’yi geride bıraktı ve damalı bayrağı ilk sırada geçti.

MOTOGP FRANSA GRAND PRIX’SİNİ KİM KAZANDI?

Fransa’daki yarışı Jorge Martin kazanırken, şampiyona lideri Marco Bezzecchi ikinci sırada yer aldı. Podyumun üçüncü basamağına ise Trackhouse Aprilia sürücüsü Ai Ogura çıktı.

Bu sonuçla birlikte Aprilia tarihinde ilk kez podyumun ilk üç sırası aynı marka tarafından dolduruldu.

Ai Ogura ayrıca 2012’de podyuma çıkan Katsuyuki Nakasuga’dan sonra MotoGP’de podyum gören ilk Japon sürücü oldu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇINCI OLDU?

Bu sezon MotoGP’ye geçiş yapan Toprak Razgatlıoğlu da Fransa Grand Prix’sinde dikkat çeken performans ortaya koydu.

Hafta sonuna sıralama turlarında 17. sırayla başlayan milli sporcu, Sprint yarışını ise 16. sırada tamamladı.

Ana yarışa 16. sıradan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, güçlü start sonrası ilk turu 14. sırada geçti. Yarışın ilerleyen bölümünde 17. sıraya kadar gerileyen milli pilot, son turlarda yeniden yükselişe geçti.

TOPRAK’TAN EN İYİ MOTOGP SONUCU

Yarışın son bölümünde Alex Rins ve Franco Morbidelli ile mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, bitime 6 tur kala 12. sıraya kadar yükseldi.

Damayı 13. sırada gören milli motosikletçi böylece MotoGP kariyerindeki en başarılı sonucunu elde etti.

Fransa yarışını 3 puanla tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu toplam puanını da 4’e çıkardı. Milli sporcu daha önceki en iyi derecesini ABD yarışındaki 15.’likle elde etmişti.