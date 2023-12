Motokuryeler İsyanda: Düzenleme Talepleri Karşılanmıyor

Hükümetin hazırladığı yönetmelik değişiklik taslağı da sorunlara çözüm olmadı.



Uzaktan alışveriş sistemi yaygınlaştıkça, kurye sayısı artıyor. Bu durum kuryeleri trafiğin parçası haline getirdi. Onlar, her an kaza tehlikesiyle karşı karşıya. Kendilerince önlem almaya çalışsalar da, kurye kazalarının önüne geçilemiyor.



İki teker üzerinde ekmek mücadelesi veriyorlar. Her an kaza ve ölüm tehlikesiyle burun burunalar. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun aracıyla ölüme sebep vermesi üzerine kuryeler, “artık yeter” dedi ve sokağa çıktı.



Onları en çok da ağır iklim koşullarında çalışmak zorluyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca kuryelere yönelik yönetmelik değişiklik taslağı hazırlandı. Ancak bu sorunlara çare olamadı.



Düzenlemede öne çıkan, “kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak" oldu. Onlara göre ise bu değişiklik, yaptırım sağlamıyor.

Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, düzenlemeler yerine iş güvenliğinin sağlanması için yasa istedi. Yaptıkları işin tehlikeli meslek sınıfına alınmasını talep etti.