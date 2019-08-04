Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İşçilerden suç duyurusu
İşçilerden suç duyurusu
17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Motorculardan LÖSEV'e destek çağrısı

Ankaralı motorcular lösemili çocuklar için biraraya geldi. Motorcular vatandaşlara kurbanlarını LÖSEV'e bağışlamaları için çağrı yaptı.

Motorculardan LÖSEV'e destek çağrısı

Gönüllü motorcular bu kez lösemili çocuklar için gaza bastı.

Ankara Anıtpark'ta buluşan motorcular lösemili çocuklara kurban bağışı için farkındalık etkinliği düzenledi. Motorcular LÖSEV bayraklarıyla başkent sokaklarında tur attı. 

Motorcular etkinliklerini kurban bağışı ile sınırlı tutmayacak. 

LÖSEV yetkilisi Deniz Akşimşek, kampanyayı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #lösev
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.