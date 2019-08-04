Motorculardan LÖSEV'e destek çağrısı

Ankaralı motorcular lösemili çocuklar için biraraya geldi. Motorcular vatandaşlara kurbanlarını LÖSEV'e bağışlamaları için çağrı yaptı.

Gönüllü motorcular bu kez lösemili çocuklar için gaza bastı.



Ankara Anıtpark'ta buluşan motorcular lösemili çocuklara kurban bağışı için farkındalık etkinliği düzenledi. Motorcular LÖSEV bayraklarıyla başkent sokaklarında tur attı.



Motorcular etkinliklerini kurban bağışı ile sınırlı tutmayacak.



LÖSEV yetkilisi Deniz Akşimşek, kampanyayı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.





ulusal.com.tr