Motorinde ÖTV sıfırlandı! İşte pompayı doğrudan etkileyecek yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorin türü akaryakıt ürünleri eşel mobil sistemi kapsamından çıkarılarak ÖTV tutarlarında kademeli sisteme geçildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; ulaştırma, gıda ve sanayi sektörlerindeki maliyet baskısını azaltmayı hedefleyen düzenlemeyle birlikte motorinden alınan ÖTV Ağustos ayının kalan kısmında tamamen sıfırlandı.

Motorinde yeni ÖTV takvimi

Motorinde sıfırlanan ÖTV tutarı, yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak uygulanacak:

13 - 31 Ağustos 2026: 0 TL/Litre

Eylül 2026: 3,0000 TL/Litre

Ekim 2026: 6,0000 TL/Litre

Kasım 2026: 9,0000 TL/Litre

Aralık 2026: 12,0000 TL/Litre

1 Ocak 2027 itibarıyla: 13,9006 TL/Litre

Benzin ve LPG'de eşel mobil devam ediyor

Benzin ve LPG türü akaryakıt ürünlerinde ise mevcut eşel mobil sistemi devam ettirilecek. 30 Eylül'e kadar yaşanabilecek fiyat artışlarının yüzde 25'i ÖTV'den karşılanacak, olası indirimler ise ÖTV tutarlarına eklenecek. Eşel mobil uygulaması 1 Ekim 2026 itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek.