Motorlu Taşıtlar Vergisi için son 2 gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2'nci taksit ödeme dönemi, 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2'nci taksit ödeme dönemi, 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.



Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklama şöyle:



"2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı.



Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.



Ayrıca,



• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;



- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile



- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından



- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri



ile



• Anlaşmalı bankaların;



- Şubelerinden



- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)



• PTT işyerlerinden



• Tüm vergi dairelerinden



ödeyebileceklerdir.



Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189"



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