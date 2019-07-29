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Motorlu Taşıtlar Vergisi için son 2 gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2'nci taksit ödeme dönemi, 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi için son 2 gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2'nci taksit ödeme dönemi, 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2019 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2019 tarihinde başladı.

Mükelleflerimiz, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,  

• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri 

ile

• Anlaşmalı bankaların;

- Şubelerinden

- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

• PTT işyerlerinden 

• Tüm vergi dairelerinden 

ödeyebileceklerdir.

Ayrıntılı bilgi ve danışma için:  www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189"

ulusal.com.tr

Etiketler; #mtv #motorlu taşıtlar vergisi
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