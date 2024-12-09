Motosiklet kazası can aldı...

Mersin'de bir yaya, motosiklet çarpması sonucu öldü.

Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.T. (22) idaresindeki 33 AYT 663 plakalı motosiklet, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Döndü Dal’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Dal'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Dal, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.