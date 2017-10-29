"Senaryoların hiçbiri ülkemizde işe yaramadı"
Barzani'nin yetkileri devredildi
Barzani'nin yetkileri devredildi
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
IKBY Parlamentosu'nda gerginlik
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Motosikletlerle 'Cumhuriyet Bayramı' korteji oluşturuldu

Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul'a gelen motosikletliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla oluşturdukları kortejle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti .

Motosikletlerle 'Cumhuriyet Bayramı' korteji oluşturuldu

Türkiye Motosiklet Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda motosikletli, Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kortej oluşturdu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Türkiye'nin 81 ilinden İstanbul'a gelen motosiklet kullanıcıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Bağdat Caddesi'nde buluştu.

Üzerlerine Türk bayrağı motifi olan tişörtler giyen ve ellerinde Türk bayrakları bulunan gruptakiler, alınan güvenlik önlemleri kapsamında harekete geçti.

Kadıköy-Bağdat Caddesi'ni takip ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen, Beşiktaş üzerinden Dolmabahçe, Cibali ve Balat güzergahında ilerleyen kortejdekiler, Edirnekapı Şehitliği'ne ulaştı.

Gruptakiler burada tüm şehitler için mevlit okutarak, 81 ilden getirilen toprağı şehitliğe bıraktı.

Güzergah boyunca bazı vatandaşlar da kortejdekileri alkışladı.

Kortejde yer alan ve motosikletinde Atatürk büstü bulunan platform üyesi Kamuran Uluyazı, bu tür etkinlikleri her yıl gerçekleştirdiklerini ifade ederek, organizasyona katılan motosikletlilere teşekkür etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhuriyet bayramı #Türkiye Motosiklet Platformu
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çavuşoğlu Umman'da mevkidaşı ile görüştü
Sonraki Haber
Anadolu 'yöresel ürün' zengini
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.