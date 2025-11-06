Motosikletli gencin ölümüne neden olan kaza ile ilgili yeni görüntüler: Sürücüye dava açıldı!

Antalya’nın Kepez ilçesinde 15 Nisan’da meydana gelen kazada, 22 yaşındaki Sabri Sezan’ın kullandığı 07 BGZ 443 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen ve sağa dönüş yapmak isteyen O.A. yönetimindeki 07 BFG 047 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Sezan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç motosikletçinin cenazesi, memleketi Hatay’da toprağa verildi.

Kaza sonrası kamyonet sürücüsü O.A., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak olayın ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK İDDİANAME HAZIRLADI

Kazayla ilgili hazırlanan kaza tespit tutanağı ve bilirkişi raporunda, motosiklet sürücüsü Sabri Sezan’ın asli kusurlu olduğu belirtilmişti.

Ancak soruşturma aşamasında, kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı tespit edildi.

Görüntüler dosyaya eklenince, savcılık yeni delilleri de dikkate alarak kamyonet sürücüsü O.A. hakkında “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İddianamede, kamyonet sürücüsünün sokakta dönüş yaparken kusurlu davrandığı, bu nedenle maktulün ölümüne sebep olduğu ve “hakkında kamu davası açılmasına yeterli şüphe bulunduğu” vurgulandı.

Antalya 34. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ve 23 Aralık tarihine duruşma günü verdi.

“KAMERADAKİ GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU”

Kazanın ardından konuşan baba Yusuf Sezan, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün ifadesi alınır alınmaz serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Sezan, kazadan yaklaşık 10 gün sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinin, kaza tespit tutanağıyla çeliştiğini söyledi.

Görüntülerde, kamyonetin aniden önüne döndüğü ve Sabri Sezan’ın çarpmamak için manevra yaptığı anların net biçimde görüldüğünü belirten baba Sezan, şu ifadeleri kullandı: “Oğlumun önünde birden dönen kamyonete çarpmamak için çabaladığı, kamyonetin açık kalan kasasına çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıkça görülüyor. İddianamenin hazırlanması bizi mutlu etti. Umarım oğlumuzun ölümüne neden olan sürücü hak ettiği cezayı alacaktır.”

Baba Yusuf Sezan, oğlunun aile ekonomisine katkı sağlamak için genç yaşta çalışmaya başladığını dile getirdi. “Üniversiteye gitmeyi çok istiyordu ama kardeşlerinin eğitimine destek olmak için çalışmaya karar verdi. Bir depoda işe girmişti. Hayalleri yarım kaldı. Güzel bir aile kurmak istiyordu. Kardeşlerinin eğitim hayatını tamamladığını göremedi,” diye konuştu.

Anne Özlem Sezan ise, zorluklarla büyüttüğü oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirtti. Gözyaşları içinde konuşan anne, “Oğlumun ölümünü kabullenemiyorum. Onu kendi ellerimle büyüttüm, emeklerim bir anda yok oldu,” dedi.