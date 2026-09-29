"Motovlogcu Dayı" Cumhur Kahraman'ın kazasında tır detayı: Acı haberin ardından ilk ayrıntılar ortaya çıktı

Sosyal medyada "Motovlogcu Dayı" adıyla tanınan ve motosiklet içerikleriyle binlerce kişiye ulaşan fenomen Cumhur Kahraman'ın İzmir'in Dikili ilçesinde tır çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı.

KAZANIN DETAYLARI VE SEVİLEN FENOMENİN ÖZGEÇMİŞİ

Dikili'de meydana gelen kazada, Cumhur Kahraman idaresindeki motosiklete bir tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

YouTube'da "Motovlogcu Dayı" kanalıyla tanınan Kahraman; motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici videolarla biliniyordu. Kanalında binin üzerinde içeriği, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunan Kahraman'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.