Düzce Valisi Dağlı, ortaokul öğrencisi Mehmet Ali'yi, teknik direktör Güneş ve siyah-beyazlı ekip oyuncularıyla buluşturdu.

Düzce'de, Beşiktaşlı futbolcularla tanışmak isteyen mukopolisakkaridoz (MPS) hastası ortaokul öğrencisi Mehmet Ali Uzun'un hayali gerçekleşti.

Düzce Valisi Zülkif ve eşi Nurgül Dağlı ile Kalıcı Konutlar Hürriyet Ortaokulu ziyareti sırasında Beşiktaş'a dair hayalini paylaşan 15 yaşındaki MPS hastası Uzun, siyah-beyaz hayalini gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Vali Dağlı, gerekli görüşmelerin ardından İstanbul'a götürdüğü Mehmet Ali Uzun'u, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla buluşturdu. Futbolcularla bir süre sohbet eden Uzun, tecrübeli teknik adama koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.

Ziyareti hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uzun, en büyük hayalinin Vali Dağlı ve eşi tarafından gerçekleştiğini söyledi.



"Biz Liverpool'u yenmiş takımız"

Siyah-beyazlı takımın büyük bir taraftarı olduğunu söyleyen Uzun, şöyle konuştu:

"Eğer okulumuzu ziyarete gelmeselerdi bunların hiçbiri olmayacaktı. Çok mutlu oldum, lafın kısası, anlatılmaz, yaşanır. Antrenör, futbolcular, teknik heyet, malzemeci hepsiyle görüştüm. Şenol hocayla yarın oynanacak Fenerbahçe maçını konuştuk. Bu maç ve Bayern Münih maçını almalarını istedim. Bayern Münih maçının 5-0 bitmesinin bizim gururumuzu kırmayacağını belirttim. Zoru sevdiğimizi ve kendilerini çok sevdiğimi söyledim. Bir nevi onlara moral depoladım."

Beşiktaş'ta kuruluşundan bugüne kimin oynadığını ve takımı kimin çalıştırdığını bildiğini aktaran Uzun, "Biz Liverpool'u yenmiş takımız, Bayern Münih'i de yeneriz. Hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın." diye konuştu.

Uzun, destekleri için Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı'ya teşekkür etti.



"Bizi de hayalinin içine aldı"

Nurgül Dağlı da okul ziyaretinde Mehmet Ali ile tanıştıklarını ve hayaline ortak olduklarını vurguladı.

Kendisine bir isteği olup olmadığını sorduklarını dile getiren Dağlı, şunları kaydetti:

"Mehmet Ali, 'Benim en büyük hayalim Beşiktaş Kulübü'ne gitmek ve oyuncularla tanışmak.' deyince biz de irtibata geçtik ve kulübe gittik. Çok güzel bir gün geçirdik. Mehmet Ali orada hocayı ve sporcuları çok güldürdü, onlara da moral oldu. Mehmet Ali bizi de hayalinin içine aldı, birlikte o hayali gerçekleştirdik. Kendisi mutlu oldu, bizi de çok mutlu etti."