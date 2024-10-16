MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB, Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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MSB'den yapılan açıklamaya göre "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" denildi.

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