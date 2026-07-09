MSB 2026 ikinci dönem Bedelli Askerlik Ücretini açıkladı! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakam

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlık binasında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında doğrudan bedelli askerlik bekleyen gençlerin odaklandığı memur maaş katsayısı ve zam oranlarına değinen Aktürk, yeni güncellenen resmi rakamı kamuoyuyla paylaştı.

YENİ ÜCRET 472 BİN TL'Yİ AŞTI: BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur" diyerek yeni tarifeyi duyurdu. Yükümlülerin mağduriyet yaşamaması adına sürecin hızlandırıldığını ifade eden Aktürk, "7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" ifadelerini kullandı. Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden müracaatlarını gerçekleştirerek belirlenen tutarı ilgili bankalara yatırabilecekler.