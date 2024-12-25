MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 21 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi
Yayınlanma:

 Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde ise tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı bir şekilde sürecek."

Asgari ücret sonrası askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar oldu?Asgari ücret sonrası askerlik ve doğum borçlanması ücreti ne kadar oldu?Yurt
MİT’ten Nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildiMİT’ten Nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildiGündem
msb terörist
Günün Manşetleri
Asgari ücrete ek zam verilecek mi?
Bakan Güler'den Suriye 'ye dair açıklama
21 terörist etkisiz hale getirildi
O vergilere artış geldi!
İşte o görüntüler
PKK/KCK’nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi
Çok sayıda öğrenci ağır yaralı!
Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi!
22 ilde yapılan operasyonlarda 182 gözaltı
Colani İsrail'i destekliyor!
Çok Okunanlar
İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler! İstanbul'da elektrik kesintisi: İşte elektirik kesintisi yaşayan ilçeler!
Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi! Kar geliyor, çığ ve buzlanma tehlikesi!
Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı! Asgari ücreti nokta atışı tahmin etti: Emekli maaşı için tahminini açıkladı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100,200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi Mevduat faizleri güncellendi: İşte 100,200 ve 500 bin TL'nin aylık getirisi