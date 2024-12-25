MSB: 21 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde ise tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı bir şekilde sürecek."