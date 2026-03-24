MSB acı haberi duyurdu: Ağrı'da askeri araç kazasında 1 şehit, baba ocağına Türk bayrağı asıldı

Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç kazası ve yaşanan can kaybı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı/Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"