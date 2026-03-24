MSB acı haberi duyurdu: Ağrı'da askeri araç kazasında 1 şehit, baba ocağına Türk bayrağı asıldı
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu. Şehidin Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştırılırken, Milli Savunma Bakanlığı olaya ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde görev esnasında bir askeri aracın kaza yapması sonucu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu.
Kazanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olayı doğrulayan resmi bir açıklama yaparken, şehidin Hatay'da yaşayan ailesine şahadet haberi yetkililerce ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, askeri araç kazası ve yaşanan can kaybı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ağrı/Doğubeyazıt’ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
HATAY'DAKİ AİLEYE ACI HABER VERİLDİ
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın şehadet haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi'nde ikamet eden ailesine iletildi.
Askeri yetkililer, olası sağlık sorunlarına karşı hazır bekletilen sağlık ekiplerinin eşliğinde ailenin evine giderek acı haberi verdi.
Şehadet haberinin aileye verilmesiyle birlikte Yusuf Açay'ın babaevine Türk bayrağı asıldı.
Şehidin naaşının memleketine ne zaman getirileceği ve defin işlemlerine dair cenaze programının detayları ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.