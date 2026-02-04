MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, rahatsızlanarak tedavi altına alınan kahraman askerden gelen acı haberi duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, acı haberi resmi kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Okur, doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Acı haberin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, şehit asker için başsağlığı dileklerine yer verildi.

