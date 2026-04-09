MSB açıkladı: Düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında patlayıcı artığına rastlanmadı

MSB, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi Türk askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen incelemelerdeki güncel bulguları kamuoyuyla paylaştı.

ENKAZ İNCELEMELERİ KAYSERİ'DE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde oluşturulan Teknik İnceleme Heyeti, Gürcistan'daki enkaz alanında başlattığı çalışmaları, enkazın taşındığı Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tesislerinde aralıksız olarak sürdürüyor. Kapsamlı şekilde icra edilen teknik soruşturmaya 1'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Eskişehir), 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, TUSAŞ, MKE ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili uzman birimleri de katılım sağlıyor.

UÇUŞ VERİ KAYIT CİHAZINDA VE MOTORLARDA SORUN TESPİT EDİLMEDİ

Kazaya ilişkin incelenen Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR) verilerine göre, kaza anına dek uçuş ekibinin iletişiminde ve uçak sistemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı ve her şey normal seyrinde ilerledi. Olayın çok ani geliştiği, uçak kuyruk konisi bölgesinin gövdeden ayrılması neticesinde FDR'a ait güç ve veri kablolarının koptuğu belirlendi. Bu kopma nedeniyle kaydın sonlandığı ve cihazda kazayı aydınlatacak ilave bir veri bulunmadığı tespit edildi. Uçağın motorları ve pervaneleri üzerinde yapılan incelemelerde ise bu sistemlerin kaza anına kadar sorunsuz çalıştığı teyit edilirken, pervane kopmasından kaynaklı bir gövde hasarı oluşmadığı rapora yansıdı.

PATLAYICI İZİ YOK

Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından uçak enkazından alınan numunelerde gerçekleştirilen analizler sonucunda, uçağın iç ve dış kısımlarında herhangi bir patlayıcı madde artığına rastlanmadı. Uçak parçalarındaki yapısal hasar ve izlere yönelik ilave metalurjik incelemeler devam ediyor. Malzemelerde tespit edilen kırık-kesit analizlerinin raporlanma süreci sürerken, mevcut aşamada kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı, ancak çekme testlerinde malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı sergilediği ortaya kondu.

Milli Savunma Bakanlığı, basında yer alan azot tüpü kaynaklı iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Uçakta yangın söndürme maksatlı, yanıcı ve patlayıcı olmayan Halon gazı içeren, sabitlenmiş 19 kilogramlık iki adet tüp bulunduğu, bunların enkazda hiçbir çarpma izi olmaksızın sağlam biçimde yer aldığı belirtildi.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kazanın muhtemel sebebine ilişkin yürütülen çalışmalarda ise her iki kanadın üst kısmında bulunan dingilerden birinin, yanıcı ve patlayıcı olmayan CO2 gazı dolu tüpüyle beraber yuvasından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Bu parçanın uçağın sol kuyruk-gövde kısmına temas ettiği, oradan dikey stabilizeyi kavradığı ve tüpün çarpmasıyla gövdeye, dikey ile yatay stabilizeye yapısal hasar vererek uçağın düşmesine yol açmış olabileceği değerlendiriliyor. Bu bulgulara yönelik laboratuvar ortamındaki teknik incelemeler devam ediyor.

Bakanlığın açıklamalarında Kıbrıs'taki son gelişmelere de yer verildi. Terör örgütü EOKA'nın geçmişte Kıbrıs adasında yürüttüğü şiddet eylemlerinin, tek taraflı ve çarpıtılmış anlatımlarla "özgürlük mücadelesi" olarak sunulmasının adadaki mevcut güven ortamına ve kalıcı çözüm çabalarına zarar verdiği ifade edildi. EOKA'nın kuruluş yıl dönümünde yapılan etkinliklerin, tarihi gerçeklerin çarpıtılarak yorumlandığının açık bir göstergesi olduğu ve bu yaklaşımın Rum kesimindeki çocuk ve gençlere yanlış aktarılmasının karşılıklı diyalog zeminini zayıflattığı belirtildi.

"TÜRK HALKININ GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR"

Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün tesisi yönündeki yapıcı tutumunu sürdürdüğü hatırlatıldı. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ile KKTC'nin egemenliğine yönelik her türlü tehdit ve şiddet eylemi karşısında gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığı bir kez daha yinelendi. Adada gerilimi artırabilecek girişimlerden kaçınılması gerektiğinin altı çizilirken, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile sağlanan barış ve huzur ortamının korunmasının büyük önem arz ettiği kaydedildi.