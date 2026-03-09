MSB açıkladı: KKTC'ye 6 adet f-16 konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan güncel gelişmelerin dikkate alındığını ve hazırlanan kademeli güvenlik planının uygulamaya konulduğunu bildirdi. Atılan bu yeni adım doğrultusunda, bugünden itibaren 6 adet F-16 savaş uçağı ile çeşitli hava savunma sistemleri doğrudan KKTC'ye yerleştirildi.

Askeri sistemlerin ve savaş uçaklarının adaya intikaline ilişkin bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.