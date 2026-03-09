MSB açıkladı: KKTC'ye 6 adet f-16 konuşlandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğini tahkim etmek amacıyla bugünden itibaren adaya 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırıldığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
MSB açıkladı: KKTC'ye 6 adet f-16 konuşlandırıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan güncel gelişmelerin dikkate alındığını ve hazırlanan kademeli güvenlik planının uygulamaya konulduğunu bildirdi. Atılan bu yeni adım doğrultusunda, bugünden itibaren 6 adet F-16 savaş uçağı ile çeşitli hava savunma sistemleri doğrudan KKTC'ye yerleştirildi.

Askeri sistemlerin ve savaş uçaklarının adaya intikaline ilişkin bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır. ​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Mahmut Tanal'ın basın yasağı iddiasına adli kaynaklardan yanıt geldiMahmut Tanal'ın basın yasağı iddiasına adli kaynaklardan yanıt geldiGündem
Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Altın fiyatlarında son durum: Gram, çeyrek, yarım ve ons altın ne kadar?Ekonomi
Milli Savunma Bakanlığı kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti F16
Günün Manşetleri
Van ve Hakkari’de dev uyuşturucu operasyonu
Yurt dışı vaadiyle göçmen kaçakçılığı yapmışlar!
KKTC'ye 6 adet f-16 konuşlandırıldı
Sinpaş Reserve Marmaris
‘Taciz' ve 'tehdit' soruşturması
"İran'la çatışmanın ilk haftası 6 milyar dolara mâl oldu"
"Tarafsız değiliz, İran'ı destekliyoruz"
"İran ile komşu ülkeler arasında bir ayrılık yaratmak istiyorlar"
Hız cezalarında 9 kademeli sisteme geçildi
İletişim Başkanı Duran, sergi açılışında konuştu
Çok Okunanlar
Orta Doğu'da savaş gerilimi petrolü vurdu Orta Doğu'da savaş gerilimi petrolü vurdu
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 9 Mart Pazartesi Gazete manşetleri 9 Mart Pazartesi
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Fenerbahçe’nin eski hocası Engin Fırat'tan acı haber Fenerbahçe’nin eski hocası Engin Fırat'tan acı haber