MSB açıkladı: PJAK'ın faaliyetleri yakından takip ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede artan tansiyona ve son gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin komşu ülkelerin bölünmesine karşı olduğunu ve toprak bütünlüklerinin korunmasını savunduğunu bildirdi. Bu bağlamda, terör örgütü PJAK gibi etnik bölücülüğü besleyen yapıların yalnızca İran'ın iç güvenliğine değil, bölgenin genel huzuruna ve istikrarına da zarar verdiği vurgulandı.

MSB, terör örgütü PJAK'ın İran sahasındaki eylemlerini ve bölgedeki tüm hareketliliği devletin ilgili birimleriyle eşgüdüm içerisinde yakından izlediklerini duyurdu.

İRAN'DAKİ ÇATIŞMALAR İÇİN DİPLOMASİ ÇAĞRISI

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede artan tansiyona dair de değerlendirmelerde bulunuldu. Türkiye'nin temel önceliğinin bölgesel saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesisi ve mevcut ihtilafların barışçıl yöntemlerle çözülmesi olduğu ifade edildi. MSB, tüm tarafları saldırıları derhal sonlandırmaya ve sorunların çözümü için diplomasi ile diyalog yollarını kullanmaya çağırdı.

İsrail ve ABD saldırıları sonrasında İran'dan Türkiye sınırlarına doğru kitlesel bir göç dalgası başladığı yönünde sosyal medyada ve çeşitli haber mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Sınır güvenliğinin, yasa dışı geçişleri ve terör faaliyetlerini engellemek amacıyla "Hudut namustur" prensibiyle 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sağlandığı belirtildi. Cumhuriyet tarihinin en üst düzey teknolojik imkanları ve kademeli güvenlik tedbirleriyle korunan sınırlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel gelişmelere dair her türlü senaryoya karşı devletin diğer kurumlarıyla koordineli şekilde önlem aldığı ifade edildi. Kamuoyunda algı yaratmayı hedefleyen bu tür manipülatif göç paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında yer aldığı belirtilirken, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden her türlü düşmanca tutuma karşı Garantörlük haklarının kullanılmasından geri durulmayacağı net bir dille ifade edildi.