MSB açıkladı: "Talep gelirse destek veririz"

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında sınır ötesindeki gelişmelerden Ege'deki gerilime kadar kritik başlıklara değindi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, bakanlık kaynakları gündemdeki sıcak başlıklara dair soruları yanıtladı.

Toplantıda Suriye ordusunun Halep'te başlattığı terörle mücadele operasyonu, Ukrayna savaşı, Ege'deki gelişmeler ve Somali'deki durum hakkında önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

SURİYE'NİN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZDİR

Bakanlık, Suriye hükümetinin Halep'te başlattığı operasyonun gerekçesi olarak terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef almasını işaret etti. Saldırılarda 4 kişinin öldüğü ve 18 kişinin yaralandığı belirtilirken, Suriye ordusunun kamu düzenini sağlamak amacıyla harekete geçtiği vurgulandı. Operasyonun tamamen Suriye ordusu tarafından yürütüldüğünü belirten bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

KARADENİZ'DEKİ PLANLAMAYA LİDERLİK EDİYORUZ

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin kalıcı ateşkes çabalarına destek verdiklerini belirten bakanlık kaynakları, Türkiye'nin 'Gönüllüler Koalisyonu'na aktif katılım sağladığını bildirdi. Ukrayna'ya Barış Gücü askeri gönderilmesi konusunun ancak ateşkesin sağlanması ve görev tanımının netleşmesiyle gündeme gelebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askerî planlamalara liderlik etmektedir" denildi. Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde uygulayacağının altı çizildi.

YUNAN BASININDAKİ TACİZ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Toplantıda Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tek taraflı faaliyetlerine de değinildi. Yunanistan'ın Türkiye'nin deniz yetki alanlarını yok sayma girişimlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılındığı belirtildi. Yunan basınında yer alan, Panama bayraklı 'Ocean Link' kablo döşeme gemisinin Türk unsurları tarafından taciz edildiği iddiaları ise kesin bir dille yalanlandı: "Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir."

İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıması da bakanlığın gündemindeydi. Bu adımın Somali'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı. 70'in üzerinde ülke ve uluslararası organizasyonun bu kararı reddettiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin Somali'nin egemenliğine desteğini sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali’nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askerî alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir" denildi.

