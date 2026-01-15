MSB açıkladı: Türkiye olası İran krizine hazır mı? İşte sınır hattındaki son durum

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda İran sınırındaki güvenlik önlemleri, Suriye'deki operasyonlar, NATO görevleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki soruşturma süreçleri ele alındı.

İHA'LAR VE KULELERLE TAM DENETİM

Tuğamiral Aktürk, İran sınırında alınan tedbirlere ilişkin detaylı veriler paylaştı. Sınır güvenliğinin teknolojik vasıtalarla desteklendiğini belirten Aktürk, "560 km’lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından 'Hudut Namustur' anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki fiziki güvenlik sistemlerine dair son durumu aktaran Sözcü, İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule kurulumunun tamamlandığını bildirdi. Ayrıca 380 kilometrelik modüler beton duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerinin bittiği, mevcut hendeklerin geliştirilmesi çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İHA, SİHA ve İKU sistemleri ile bölgede 24 saat esasına göre keşif gözetleme uçuşları yapıldığı belirtildi. Aktürk, sınırlara yönelik şu an için kitlesel bir göç tespiti olmadığını, ancak ilave tedbirlerin çalışıldığını ve ihtiyaç halinde hayata geçirileceğini vurguladı.

HALEP OPERASYONU SONRASI KRİTİK ÇAĞRI: "GÜVENLİĞİMİZ AYRI DEĞİL"

Toplantıda Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Suriye Hükümeti'nin Halep'te gerçekleştirdiği operasyona değinen Aktürk, şu değerlendirmede bulundu: "Suriye’deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir."

Aktürk, sadece teröristleri hedef alan operasyon sonucunda Halep'in kontrolünün sağlandığını belirterek, Türkiye'nin tutumunu şu sözlerle özetledi: "Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taşıma ihaleleriyle ilgili yürütülen soruşturma süreci hakkında da bilgi verildi. MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca hazırlanan raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildiği ve idari soruşturmaya ek olarak adli soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Gözaltı işlemlerinin bakanlığın bilgisi ve takibi dahilinde gerçekleştiğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığında kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir" dedi.

DÜŞEN UÇAK MERCEK ALTINDA

Bakanlık Sözcüsü, Türkiye'nin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetlerine katkılarını da hatırlattı. Geçmişte Polonya ve Romanya'da icra edilen görevlerin ardından, Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da yeni görevlerin planlandığı bildirildi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırına düşen C-130 uçağı kazasıyla ilgili soruşturmanın ise titizlikle sürdüğü, uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal incelemelerinin devam ettiği kaydedildi.